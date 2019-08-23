2019-08-23T15:22:15+03:00
Общество

Больше половины многоквартирных домов Борского района готовы к отопительному сезону

Госжилинспекция провела рейд по проверке готовности домов к пуску тепла
Юлия ДАНЧЕНКО
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Больше половины домов Борского района готовы к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В пятницу, 23 августа, Государственная жилищная инспекция Нижегородской области совместно с представителем управляющей компании провела рейд по проверке готовности домов Борского района к новому отопительному сезону.

- По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина мы увеличили количество выездных проверок по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. На Бору уже проверено более 300 домов. В ряде случаев выявлены нарушения. Устранить их управляющие компании должны до 15 сентября. Если этого не сделают, то будет возбуждено административное дело. Штраф для юридических лиц составляет от 250 до 300 тысяч рублей, для должностных - от 50 до 100 тысяч, - рассказала начальник Борского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Татьяна Слободянюк.

Всего же в Борском районе к отопительному сезону готово 56,6 процентов домов. Но к 15 сентября все дома должны получить паспорта готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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