Регистрационно-экзаменационный отдел на Стрелке в Нижнем Новгороде будет закрыт 26 августа
Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) ГИБДД, который расположен а улице Стрелка, дом №4Б, будет закрыт 26 августа. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Закрыт отдел будет только один день. Связано это с отключением электроэнергии в здании ГИБДД.
Прием граждан будет проходить в филиалах, расположенных по адресам: улица Шатковская, дом№ 2 «а» и улица Кирова, дом№ 33.
Напомним, ГИБДД опубликовала карту с камерами на дорогах Нижегородской области. В интерактивном разделе собрана вся информация об автоматических средствах фотовидеофиксации и их местонахождении в каждом уголке региона. Для этого нужно зайти в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» на сайте ГИБДД и выбрать нужный субъект, после чего на интерактивной карте найти интересующий населенный пункт.
ИСТОЧНИК KP.RU