ГИБДД опубликовала карту с камерами на дорогах Нижегородской области

Госавтоинспекция Российской Федерации опубликовала карту, на которой можно увидеть все камеры, установленные на дорогах страны. В специальном разделе собрана вся информация об автоматических средствах фотовидеофиксации нарушений ПДД и местах их размещения.

Жители Нижегородской области также могут увидеть на карте камеры и их точное местонахождение в каждом уголке региона. Для этого нужно зайти в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» на сайте ГИБДД и выбрать нужный субъект, после чего на интерактивной карте найти интересующий населенный пункт.

В специальном разделе собрана вся информация об автоматических средствах фотовидеофиксации нарушений ПДД и местах их размещения

По словам сотрудников ГИБДД, карта была создана для того, чтобы более широко информировать водителей о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации.

Сейчас раздел работает лишь в тестовом режиме: он постоянно будет пополняться актуальной информацией.

Карту разработали специалисты подведомственного подразделения по итогам состоявшего в конце июня заседания Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности. Отмечаем, что сейчас раздел работает лишь в тестовом режиме: он постоянно будет пополняться актуальной информацией.