2019-08-22T18:01:51+03:00
Общество

Более 3800 специалистов будут привлечены в медицину в Нижегородской области до конца 2020 года

Для этого разработаны региональные мероприятия нацпроекта «Здравоохранение»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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До конца 2020 года в медицину Нижегородской области планируется привлечь более 3800 специалистов – 1000 врачей и 2800 представителей среднего медицинского персонала. Для этого уже разработаны специальные мероприятия национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В частности, будет развиваться система целевого обучения и непрерывного образования, вводиться новые меры социальной поддержки медицинских работников, а также активно использоваться дистанционные образовательные технологии, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил также, что новые меры поддержки, в том числе региональная программа по улучшению жилищных условий специалистам, не имеют возрастных ограничений – так что медики и учителя старшего поколения тоже смогут принимать участие в программах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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