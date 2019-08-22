Нижегородская область выделит 6 млрд рублей на капремонт больниц

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-22T11:07:31+03:00

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На капитальный ремонт больниц в Нижегородской области планируется направить около 6 миллиардов рублей – об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства. Программа должна быть реализована за три года – с 2020 по 2022 год.

- Мы решили, что начинать работы надо сразу в ряде учреждений, а не создавать очередь на годы вперед. Речь, в первую очередь, идет о таких критических зонах как кровля, подвалы, терапевтические и хирургические отделения. Дефицит ремонта должен быть закрыт либо в эту трехлетку, либо за период действия нацпроектов – в любом случае это будет системная работа, - подчеркнул Глеб Никитин.

Глеб Никитин отметил также, что реализация региональной программы капремонта будет способствовать достижению показателей, которые установлены в национальном проекте «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU