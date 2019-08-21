Два человека пострадали в ДТП в Автозаводском районе

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-21T12:28:30+03:00

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Двое водителей пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Автозаводском районе Нижнего Новгорода во вторник, 20 августа 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в 12:50 возле дома №28 по улице Дьяконова. 62-летний водитель автомобиля «Киа Рио» со стажем 39 лет, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Киа Спектра».

В результате аварии пострадали оба водителя. Пенсионер, ставший виновником аварии, получил ушиб локтя левой руки. Второй водитель, 34-летний мужчина, получил сотрясение головного мозга. Обоих мужчин на месте происшествия осмотрели врачи и оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU