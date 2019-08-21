Конный фестиваль «Станица Вольная» пройдет в Нижегородской области 24 августа

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-21T11:53:20+03:00

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Конный фестиваль «Станица Вольная» состоится в Нижегородской области в субботу, 24 августа 2019 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Десятки лошадей, шоу-программа, соревнования по джигитовке, мастер-классы, игровая зона для детей – все это ожидает гостей конно-спортивного клуба «Станица Вольная», где не только обучают верховой езде от мала до велика, но и занимаются джигитовкой, фланкировкой и рубкой шашкой. И все эти зрелищные традиционные казачьи виды спорта покажут нижегородцам 24 августа!

Фестиваль «Станица Вольная» - это своеобразный промежуточный итог пятилетнего существования конного клуба. За такое короткое время здесь увеличилось поголовье: сейчас в конюшне 13 верховых лошадей и 3 пони, прекрасно подготовленных для обучения взрослых и детей как азам верховой езды, так и конному спорту серьезного уровня. Спортсмены «Станицы Вольной» не раз становились победителями и призерами соревнований по конкуру и выездке - районного до межрегионального масштаба. Особняком в этом клубе стоит подготовка по казачьим видам спорта - джигитовке, фланкировке и рубке. В Нижегородской области таким мало кто вообще занимается, а в «Станице» уже подготовили чемпионов регионального уровня!

Возрождение и развитие именно казачьих турниров - одна из приоритетных задач «Станицы Вольной», к которой здесь подходят со всей серьезностью. Убедиться в этом лично смогут зрители первого фестиваля «Станицы Вольной». Вход на фестиваль – свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU