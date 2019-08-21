226 домов в Выксе временно останутся без электричества

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-21T11:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу 226 домов временно останутся без электричества в Выксе в среду, 21 августа 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте городского округа.

Согласно информации, отключения пройдут с 13:00 до 14:30. В это время, по данным «Выксунского РЭС», рабочие будут подключать кабельную линию энергоснабжения.

Электричество будет отключено в домах №№ 1, 3, 5, 6, 8 на улице Вавилина, домах №№ 86-113, 96/1-104/6 на улице Корнилова, домах №№ 121-206, а также домах на улицах Жилкооперации, Братьев Баташевых, 11-й годовщины Октября, Шевченко, Нижнепрудной, переулках Трансформаторном и Песочном, а также в частном секторе на улице 1 Мая.

В общей сложности ограничение коснется 226 домов, в которых проживает 1175 выксунцев.

Кстати, в Нижнем Новгороде 21 августа также будет отключено электричество в одном из домов в Автозаводском районе - доме №15 по улице Сазанова.

ИСТОЧНИК KP.RU