Нижегородцев возмутил призыв «сменить пол»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-21T11:34:52+03:00

Но эксперты УФАС не нашли ничего предосудительного в такой рекламе

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Заседание экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Управлении Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области состоялось во вторник, 20 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

На суд экспертам было предложено несколько образцов рекламы, по поводу которых нижегородцы жаловались в антимонопольный орган. Так, одним из таких примеров стала реклама одной из ремонтных компаний «Будь мужиком, смени пол!». Но большинство экспертов не разделили возмущения заявителя – лишь двое сочли, что в этом сообщении присутствуют признаки ненадлежащей рекламы, девять же остались при мнении, что законодательство не нарушено.

А вот реклама линолеума от той же фирмы, где изображена лежащая в купальнике девушка с подписью «Стелюсь под ваши ноги... Доступно... Линолеум», большинством экспертов была признана непристойной.

ИСТОЧНИК KP.RU