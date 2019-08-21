2019-08-21T10:17:24+03:00
Общество

Более 100 кг санкционных сыров снято с реализации в одном из нижегородских магазинов

Сыры были привезены из Германии, Нидерландов, Италии, Франции и Австрии
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Более 100 килограммов запрещенных к ввозу в Россию сыров было обнаружено в одном из магазинов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Согласно информации, санкционная продукция была выявлена в ходе проверки, которая проводилась совместно с Нижегородской транспортной прокуратурой. В торговой точке было обнаружено и изъято 104,46 килограммов сыров из Германии, Нидерландов, Италии, Франции и Австрии. Между тем, ввозить и продавать на территории России такую продукцию запрещено.

- Вся продукция была снята с реализации. Ведется административное расследование, - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, еще в трех магазинах были обнаружены фрукты и овощи, на упаковке которых вообще отсутствовала какая-либо маркировка, что не позволяет установить страну их происхождения. Общий вес продукции составил 1208,55 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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