Более 100 кг санкционных сыров снято с реализации в одном из нижегородских магазинов
Более 100 килограммов запрещенных к ввозу в Россию сыров было обнаружено в одном из магазинов в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Согласно информации, санкционная продукция была выявлена в ходе проверки, которая проводилась совместно с Нижегородской транспортной прокуратурой. В торговой точке было обнаружено и изъято 104,46 килограммов сыров из Германии, Нидерландов, Италии, Франции и Австрии. Между тем, ввозить и продавать на территории России такую продукцию запрещено.
- Вся продукция была снята с реализации. Ведется административное расследование, - отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, еще в трех магазинах были обнаружены фрукты и овощи, на упаковке которых вообще отсутствовала какая-либо маркировка, что не позволяет установить страну их происхождения. Общий вес продукции составил 1208,55 килограммов.
ИСТОЧНИК KP.RU