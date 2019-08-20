Хоккейные коробки построят в районах Нижегородской области в рамках нацпроекта
Рабочие приступили к строительству двух хоккейных площадок в селах Уразовка Краснооктябрьского района и Тепелево Дальнеконстантиновского района. Возведение объектов ведется в рамках проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
По словам вице-губернатора Евгения Люлина, строительно-монтажные работы предстоит выполнить к концу 2019 года. И тогда дети смогут приступить к тренировкам уже в начале будущего года.
- Прошу региональное министерство строительство держать ход работ на особом контроле, - отметил вице-губернатор Нижегородской области.
В региональном правительстве также добавили, что на установку двух хоккейных коробок направлено примерно три миллиона рублей. Средства выделены из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU