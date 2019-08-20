Хоккейные коробки построят в районах Нижегородской области в рамках нацпроекта

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-20T18:03:44+03:00

До конца года предстоит открыть площадки для игры в хоккей в Краснооктябрьском и Дальнеконстантиновском районах

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Рабочие приступили к строительству двух хоккейных площадок в селах Уразовка Краснооктябрьского района и Тепелево Дальнеконстантиновского района. Возведение объектов ведется в рамках проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам вице-губернатора Евгения Люлина, строительно-монтажные работы предстоит выполнить к концу 2019 года. И тогда дети смогут приступить к тренировкам уже в начале будущего года.

- Прошу региональное министерство строительство держать ход работ на особом контроле, - отметил вице-губернатор Нижегородской области.

В региональном правительстве также добавили, что на установку двух хоккейных коробок направлено примерно три миллиона рублей. Средства выделены из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU