2019-08-20T10:27:25+03:00
Общество

В Нижегородской области снимут первое молодежное реалити-шоу

Заявки принимаются до 21 августа
Анастасия НАЗАРОВА
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Первое молодежное реалити-шоу «Только посмотри!» снимут в Нижегородской области. Заявки принимаются до 21 августа, уточнили в пресс-службе облправительства.

Поучаствовать в тревел-шоу можно нижегородцам в возрасте от 18 до 30 лет. Желающим надо заполнить анкету и пройти очный кастинг. Итоговый состав двух команд представят 31 августа.

Уже известно, что съемки шоу пройдут в необычных местах региона с грандиозным потенциалом для привлечения туристического потока. Съемочный процесс будет длиться две недели. Участников ждут спортивные и интеллектуальные состязания, проживание в палаточном лагере и питание в походных условиях. Победителей ждут ценные призы.

Напомним, проект стал победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Автор проекта - Елена Швечкова - выиграла на его реализацию полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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