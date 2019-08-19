2019-08-19T16:41:17+03:00
Общество

Насколько выросла стоимость комплекта необходимых товаров для школьника

Аналитики посчитали, сколько денег нужно отложить родителям для покупок
Юлия ДАНЧЕНКО
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Начало нового учебного года всегда сулит родителям школьников новые расходами: нужно купить форму, канцтовары, рюкзак, обувь. Аналитики интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах «Авито» посчитали стоимость комплекта необходимых товаров. И оказалось, что по сравнению с прошлым годом она выросла на один процент. Таким образом, по мнению аналитиков «Авито», для того, чтобы собрать ребенка в школу, родителям в среднем понадобится 2 364 рубля.

Цифра по нынешним временам выглядит весьма ободряюще. И это при том, что аналитики "Авито" поситали не только школьную форму, но и рюкзак, и канцтовары и даже спортивную форму. Возможно, секрет столь демократичной цены связан с тем, что на "Авито" продают поддержанные вещи, а их стоимость намного ниже новых вещей, купленных в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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