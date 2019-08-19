50-летняя женщина погибла в результате столкновения двух кроссоверов в Кстовском районе

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-19T15:01:58+03:00

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Страшная автомобильная авария случилась на 429 км трассы Москва - Уфа в Кстовском районе Нижегородской области 18 августа. Там в полдень столкнулись две иномарки, сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

При развороте водитель кроссовера Honda CR-V не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль Audi Q3. В результате столкновения погиб один человек - женщина 1969 года рождения.

Раненых в результате ДТП оказалось четверо: мужчина 1968 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, мужчина 1972 года рождения и женщина 1949 года рождения госпитализированы с тяжелой сочетанной травмой. Больше всех пострадала женщина 1977 года рождения, получившая закрытую черепно-мозговую травму, сочетанную травму, закрытый перелом поясничного и грудного отделов позвоночника, закрытый перелом правого надколенника и травматический шок 2-3 степени.

ИСТОЧНИК KP.RU