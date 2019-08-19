2019-08-19T10:32:43+03:00
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Бутурлинском районе

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров
Анастасия НАЗАРОВА
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Крупный пожар произошел в личном жилом доме в селе Большие Бакалды Бутурлинского района 18 августа. Информация о возгорании поступила в 02.43, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается. Общая площадь возгорания - 120 квадратных метров. Дом сгорел полностью. Также пострадала и кровля дома по соседству. Вдобавок ко всему обгорела обшивка еще одного дома.

В МЧС уточнили, что пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Однако это не единственный пожар, случившийся в воскресенье 18 августа на территории региона. Так, в 02.50 стало известно о пожаре в квартире трехэтажного дома в селе Вязовка Кстовского района. К счастью, обошлось без пострадавших. Еще один пожар произошел в квартире пятиэтажного дома на бульваре Правды в Дзержинске в 05.34. Пострадавших также не оказалось. Возгорание также зафиксировано в квартире двухэтажки на улице Мира в селе Спасское в 14.20. И опять же никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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