2019-08-10T11:58:13+03:00
Общество

В Нижегородской области подешевели овощи

Нижегородстат провел мониторинг цен
Юлия ДАНЧЕНКО
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В августе многие овощи традиционно становятся дешевле. Этот год не стал исключением. Нижегородстат провел мониторинг цен в Нижегородской области и зафиксировал некоторое снижение. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

По данным службы статистики, с 29 июля по 5 августа в Нижегородской области дешевле стал картофель. Его цена снизилась с 27 рублей 53 копеек за килограмм до 24 рублей 46 копеек. Цена на морковь тоже упала. Раньше она стоила 40 рублей 20 копеек, то сейчас средняя цена - 37 рублей 96 копеек за килограмм. Яблоки тоже стали немного доступнее. Их цена стала уменьшаться. Еще недавно они стоили 110 рублей 9 копеек за килограмм, а сейчас средняя цена упала до 106 рублей 32 копеек.

Кроме того, Нижегородстат отметил снижение цен на репчатый лук, сахар, пшеничный хлеб и свинину.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 5,3 процента меньше среднероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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