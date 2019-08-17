2019-08-17T20:01:32+03:00
Общество

Полицейские Нижнего Новгорода задержали мужчину, похитившего сейф с деньгами

Преступник смог подобрать ключи к замку офиса
Юлия ДАНЧЕНКО
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Полицейским удалось задержать 31-летнего мужчину, который ограбил офис, забрав ноутбук, принтер и сейф с деньгами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ограбление произошло в середине августа 2019 года. Именно тогда в полицию обратился сотрудник финансово-кредитной организации, располагающейся в торговом центре на Южном шоссе в Нижнем Новгороде. Он также рассказал, что в сейфе лежало больше 21 тысячи рублей, а общая стоимость ноутбука и принтера составляет 25 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что злоумышленник проник в офис, подобрав ключи к замку входной двери.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 31-летнего жителя Автозаводского района. Ранее он уже был судим за совершение преступлений против собственности. Кроме того, полицейские подозревают его в причастности к другим похожим преступлениям на территории города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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