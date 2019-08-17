Ведущим онлайн-студии на фестивале «Высота» станет известный комик Владимир Маркони
Ведущим онлайн-студии, которая будет работать в Нижнем Новгороде во время молодежного фестиваля «Высота», станет автор и ведущий youtube-шоу «Comment Out», сценарист и ведущий рубрик шоу «Вечерний Ургант», ведущий шоу «Шутники» Владимир Маркони. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
Подключение к онлайн-студии позволит посетителям фестиваля находиться в двух местах одновременно: участвовать в спортивных и кибертурнирах, знакомиться с молодежными объединениями и смотреть интервью с артистами, блогерами и спикерами лектория в прямом эфире.
Территория фестиваля будет разделена на семь тематических зон: «Территория общин», «Территории молодежных объединений», «Территория автофестиваля», «Территория спорта», «Территория уличной культуры», «Территория киберспорта», «Территории лектория».
Моложеный фестиваль «Высота» пройдет 31 августа на площади Минина и Пожарского. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU