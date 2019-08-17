ООО «РусВинил» предлагает производить стройматериалы из шлама

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-17T10:24:04+03:00

Проведя исследования, компания выяснила, что шлам можно добавлять в газосиликатные блоки и строительные смеси

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ООО «РусВинил», который занимается производством поливинилхлорида, предложил использовать шлам в стройматериалах. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области.

Шлам – это нерастворимый осадок, образующийся в результате очистки каменной соли. По своему составу он является природным материалом и состоит из минералов: сульфатов, кальция, магния и карбонатов. Сейчас шлам считается отходами и вывозится на полигон ТБО.

Однако ж РусВинил нашел для него применение. Совместно с кафедрой «Строительные материалы и технологии» Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета компания провела исследование. Ученые выяснили, что нерастворимый осадок можно переработать в добавки для производства строительных материалов: стеновых камней, легких газосиликатных блоков, строительных смесей.

В прошлом году «РусВинил» привлек к исследовательской работе независимую подрядную организацию, которая на пилотной установке смоделировала технологический процесс производства газосиликатных блоков с добавлением шлама. Депутатам продемонстрировали фрагмент стены, выполненной из опытных образцов, и уличные стойки для цветов, также изготовленные с применением минерального материала.

ИСТОЧНИК KP.RU