2019-08-16T17:23:23+03:00
Общество

«Поезд здоровья» по просьбе нижегородцев вновь посетил Сормовский район

Решение о включении областного центра в маршрут принято Глебом Никитиным после встречи с членами совета по реализации Стратегии
Юлия ДАНЧЕНКО
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По просьбе жителей Сормовского района «Поезд здоровья» вновь приехал к ним 16 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- В этот район Нижнего Новгорода «Поезд» приехал уже в пятый раз, и неизменно пользуется большой популярностью у жителей. Если на первом таком выезде «Поезд здоровья» посетили около 100 нижегородцев, то теперь каждый раз на прием к специалистам приходят порядка 200 человек, - отметил член экспертного Совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, директор центра стратегического развития Евгений Костин.

По Нижнему Новгороду «Поезда здоровья» начали курсировать с 22 июля 2019 года. Раньше специалисты выезжали только в районы обрасти. Однако из-за высокого спроса губернатор Нижегородской области принял решение о включение Нижнего Новгорода в маршрут «Поезда здоровья». Свои остановки он делает в частном секторе, откуда жителям трудно добираться до городских поликлиник.

На сегодняшний день за девять выездов «Поезда здоровья» в Нижнем Новгороде специалистами осмотрено 1106 человек, проведено 2625 консультаций, а также выполнено 430 ФЛГ и 179 ММГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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