2019-08-16T11:51:35+03:00
Общество

В Нижегородской области появится отдельная программа по капремонту ОКН

Отдельная программа по капремонту объектов культурного наследия появится в Нижегородской области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание попечительского совета регионального фонда капитального ремонта, в ходе которого были подведены итоги впыолнения программы ФКР за 2014-2019 годы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам генерального директора ФКР Нижегородской области Дмитрия Гнатюка, сейчас процент выполнения программы капремонта с учетом долга достиг уже 64%, при том, что еще на 1 января 2019 года он составлял всего 48%.

- Нам приходится завершать много работ, оставшихся с прошлых лет, но мы рассчитываем, что к концу 2019 года прогноз выполнения региональной программы составит не менее 95%, - пообещал Дмитрий Гнатюк.

Чтобы повысить качество работ, ведется активная работа с подрядчиками: на объектах устанавливаются камеры видеонаблюдения, к подрядным организациям применяются штрафные санкции, идет работа по составлению реестра недобросовестных фирм.

Глеб Никитин поручил также выделить в отдельное направление капитальный ремонт объектов культурного наследия. Он подчеркнул, что к ремонту таких зданий должны применяться особые стандарты качества. Сейчас фонд уже приступил к проработке отдельной программы капремонта объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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