2019-08-15T11:17:50+03:00
Происшествия

Работница детского сада и ее подруга распространяли наркотики в Нижнем Новгороде

Девушек задержали прямо на месте преступления
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородские полицейские задержали двух 20-летних девушек, которые делали закладки наркотиков. У них изъяли более 200 пакетиков с наркотическими средствами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Девушки были задержаны возле дома на улице Структурной. В ходе личного досмотра задержанных полицейскими было обнаружено и изъято 16 свертков с веществом растительного происхождения, а также 20 свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, при обыске в их квартирах сотрудники полиции нашли 171 пакетик с наркотиками.

Как выяснилось, одна из них работала в детском саду. Ранее злоумышленницы в поле зрения правоохранительных органов не попадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Молодым драгдилершам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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