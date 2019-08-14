Самого красивого мужчину выберут в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:16 2019-08-14T16:16:37+03:00

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В Нижнем Новгороде началась регистрация на конкурс «Мистер Нижний Новгород – 2019». Об этом «Комсомолке» сообщили организаторы конкурса.

- «Мистер Нижний Новгород» - это шоу, в котором участвуют лучшие мужчины приволжской столицы. Финалисты изо всех сил демонстрируют, что именно они успешны, умны и достойны участия в соревновании за звание «Мистер Нижний Новгород», - рассказали организаторы.

Всем, кто желает попасть на кастинг, необходимо заполнить анкету. Помимо личных данных, будущим участникам нужно рассказать о своих увлечениях, деятельности и о том, почему, по их мнению, именно они должны стать Мистером Нижний Новгород.

Кастинг состоится 31 августа 2019 года, а сам финал конкурса пройдет в октябре.

Напомним, в прошлом году победителем конкурса и обладателем титула «Мистер Нижний Новгород – 2018» стал 28-летний бизнесмен Павел Степанов. Он является владельцем сети магазинов спортивного питания в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU