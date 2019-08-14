2019-08-14T15:59:13+03:00
Общество

Мещерское озеро очистят от мусора

На это выделено 4,3 миллиона рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Мещерское озеро в Нижнем Новгороде будут очищать от мусора этой осенью. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на портале госзакупок.

Согласно информации, аукцион объявило министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Победителю конкурса предстоит обследовать озеро, а затем выполнить очистку дна и прибрежной полосы озера от «объектов механического засорения». На это ему будет отведено два месяца. Кроме того, после окончания работ подрядчику необходимо будет провести повторное водолазное обследование озера и скосить траву вокруг водоема. Общая площадь территории, которую предстоит очистить, составляет более 180 тысяч квадратных метров.

Аукцион назначен на 26 августа 2019 года. Начальная, то есть максимальная цена контракта составляет 4 288 760 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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