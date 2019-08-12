2019-08-12T18:19:06+03:00
Общество

Композитор Александр Морозов подарит Нижнему Новгороду «Нижегородскую лирическую»

Торжественная передача прав состоится в День города 17 августа
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Композитор Александр Морозов намерен подарить Нижнему Новгороду права на неофициальный гимн города «Нижегородскую лирическую». Торжественная церемония передачи прав состоится в День горда 17 августа.

- Благодаря этому Нижний Новгород и Нижегородская область станут полноправными обладателями песни, - сообщает телекомпания «Волга». – Сейчас композитор, народный артист России Александр Морозов ездит с гастролями по городам Нижегородской области.

Напомним, песня «Нижегородская лирическая была написана еще в 1996 году. Тогда нижегородский поэт Юрий Паркаев написал текст, который предложил композитору Александру Морозову. Тот в свою очередь написал для него музыку и сделал аранжировку. С тех пор эта песня является одной из самых любимых среди нижегородцев и по праву считается неофициальным гимном города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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