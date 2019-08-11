2019-08-11T10:12:06+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» обыграло минское «Динамо» со счетом 6:2

Благодаря этому нижегородцы пробились в финал Кубка губернатора Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Игра нижегородского «Торпедо» с минским «Динамо» надолго запомнится всем любителям хоккея. Уже в первый же период матча нижегородцы смогли дважды восхитить своих болельщиков.

- Сначала на седьмой минуте матча Джордан Шредер нанес неотразимый удар по воротам соперника, а вслед за ним минского голкипера перехитрил Дамир Жафяров, - говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба «Торпедо». – Во втором периоде минская команда старалась отыграться, однако нижегородцы старались не уступать гостям. Третий период и вовсе больше напоминал хоккейный боевик с элементами драмы. На четвертой минуте минчанам удалось сравнять счет, что открывало им дорогу в финал. Однако нижегородцы яростно продолжили свою серию атак. В результате, игра закончилась со счетом 6:2 в пользу нижегородского «Торпедо».

Однако для нижегородцев это был еще не конец игры. Одолев соперника в основное время, им предстояло его обыграть еще и в серии послематчевых бросков. Только такая победа открывала им дорогу в финал Кубка губернатора Нижегородской области. И им это удалось – серия буллитов завершилась со счетом 2:0 в пользу нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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