Лучших пахарей выбрали в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 19:03 2019-08-10T19:03:13+03:00

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В Нижегородской области прошел конкурс «Лучший пахарь-механизатор. В конкурсе принимали участие представители десяти районов области: Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Гагинского, Дальнеконстантиновского, Кстовского, Лукояновского, Лысковского, Перевозского и Сеченовского районов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Для того чтобы победить, участники должны были показать свое умение пахать, а также продемонстрировать техническое состояние трактора и плуга, которые использовались механизатором при обработке почвы.

В результате упорной борьбы пахарем-победителем стал Алексей Тезин, принимавший участие на тракторе МТЗ-82 из АО «Румянцевское» Дальнеконстантиновского района. Лучшим механизатором признан Александр Балаев на тракторе МТЗ-1221 из ООО «Агрофирма «Чертас» Большеболдинского района. Лидером на тракторе с мощностью двигателя более 300 лошадиных сил стал Александр Садов из ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ» Кстовского района.

Все победители получили денежные премии и дипломами министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU