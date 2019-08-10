2019-08-10T19:03:13+03:00
Общество

Лучших пахарей выбрали в Нижегородской области

Конкурс «Лучший пахарь-механизатор» прошел в регионе
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижегородской области прошел конкурс «Лучший пахарь-механизатор. В конкурсе принимали участие представители десяти районов области: Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Гагинского, Дальнеконстантиновского, Кстовского, Лукояновского, Лысковского, Перевозского и Сеченовского районов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Для того чтобы победить, участники должны были показать свое умение пахать, а также продемонстрировать техническое состояние трактора и плуга, которые использовались механизатором при обработке почвы.

В результате упорной борьбы пахарем-победителем стал Алексей Тезин, принимавший участие на тракторе МТЗ-82 из АО «Румянцевское» Дальнеконстантиновского района. Лучшим механизатором признан Александр Балаев на тракторе МТЗ-1221 из ООО «Агрофирма «Чертас» Большеболдинского района. Лидером на тракторе с мощностью двигателя более 300 лошадиных сил стал Александр Садов из ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ» Кстовского района.

Все победители получили денежные премии и дипломами министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина»
Инспекция гостехнадзора Нижегородской области проведет выездной прием граждан в Варнавинском районе
Глеб Никитин: «Для газификации Ветлужского района планируется строить ветку от Уреня»
В Нижегородской области подешевели овощи
СК возбудил уголовное дело по факту поставки некачественного топлива в НПАП Нижнего Новгорода
В Нижегородской области пенсионер утонул в сельском туалете
МЧС предупреждает об усилении ветра в Нижнем Новгороде и области
Грабители пытались обнести коттедж главы администрации Выксы, когда он был дома
Глеб Никитин заложил капсулу времени на месте строительства ФОКа в Ветлуге
На Волжской набережной оптимизирована работа светофоров
Свыше 2,5 тысячи рабочих мест планируется создать в Выксе
Прокуратура арестовала имущество застройщиков ЖК «Окский берег»
Прохладная и дождливая погода ожидает нижегородцев 10 и 11 августа
Микроавтобус протаранил фуру в Лысковском районе: семь человек пострадали
Улицу Зеленодольскую перекроют для движения с 10 августа
Названы три кандидата на пост министра здравоохранения Нижегородской области
Работа канатной дороги Нижний Новгород – Бор восстановлена
Самсонов: «Пожарные гидранты в частном секторе Нижегородского района обеспечат безопасность на Гребном канале»
Рабочую группу для упрощения процесса подготовки документов на строительство создадут в Нижегородской области