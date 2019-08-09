2019-08-09T15:04:08+03:00
Происшествия

Грабители пытались обнести коттедж главы администрации Выксы, когда он был дома

Преступников разыскивает полиция
Анна МИГАЛОВА
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Неизвестные проникли в дом около 01.40 5 августа.Неизвестные проникли в дом около 01.40 5 августа.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Грабители попытались обнести коттедж главы администрации городского округа Выкса Нижегородской области, когда он был дома. По информации источника «Комсомольской правды», чиновник позвонил в отдел полиции 5 августа в 03.55 и сообщил, что кто-то пытался пробраться к нему в дом в поселке Красный Бакен.

В ходе проведенной проверки полицейским удалось выяснить, что неизвестные проникли в дом около 01.40 с целью хищения имущества, принадлежащего Владимиру Кочеткову. Правда, реализовать задуманное горе-грабители не сумели - их вспугнул хозяин дома.

Также стало известно, что на место происшествия незамедлительно выехали следователь, кинолог и участковый. И там эксперты обнаружили след обуви.

- Вероятно эта улика поможет сотрудникам правоохранительных органов раскрыть данное преступление, - отметил собеседник «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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