Грабители пытались обнести коттедж главы администрации Выксы, когда он был дома
Грабители попытались обнести коттедж главы администрации городского округа Выкса Нижегородской области, когда он был дома. По информации источника «Комсомольской правды», чиновник позвонил в отдел полиции 5 августа в 03.55 и сообщил, что кто-то пытался пробраться к нему в дом в поселке Красный Бакен.
В ходе проведенной проверки полицейским удалось выяснить, что неизвестные проникли в дом около 01.40 с целью хищения имущества, принадлежащего Владимиру Кочеткову. Правда, реализовать задуманное горе-грабители не сумели - их вспугнул хозяин дома.
Также стало известно, что на место происшествия незамедлительно выехали следователь, кинолог и участковый. И там эксперты обнаружили след обуви.
- Вероятно эта улика поможет сотрудникам правоохранительных органов раскрыть данное преступление, - отметил собеседник «Комсомольской правды».
ИСТОЧНИК KP.RU