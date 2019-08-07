2019-08-07T14:59:00+03:00
Спорт

XI Кубок губернатора по хоккею стартует в Нижнем Новгороде

В первом матче ташкентский «Хумо» сыграет с минским «Динамо»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Одиннадцатый Кубок губернатора Нижегородской области стартует в Нижнем Новгороде в среду, 7 августа 2019 года. Первый матч начнется в 15:00 – на льду сразятся ташкентский «Хумо» и минский «Динамо». А первый матч нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» начнется 7 августа в 19:00 – его соперником станет «Динамо» из Москвы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев поддержать «Торпедо».

- В межсезонье команда обновилась, и этот турнир дает возможность попробовать силы перед началом сезона. И в подобные моменты для хоккеистов и тренерского штаба особенно важно внимание болельщиков. Это позволяет полноценно настроиться на игру и ощутить связь с родным городом, - отметил Глеб Никитин.

В этом году Кубок губернатора представлен тремя странами – к России и Белоруссии прибавился Узбекистан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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