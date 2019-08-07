2019-08-07T14:31:42+03:00
Происшествия

Житель Нижегородской области выбросил из окна соседа

От полученных травм мужчина скончался на месте
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области вынесли приговор 45-летнему мужчине, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла больше года назад, в июле 2018 года. Подсудимый пришел в дом к соседу в селе Белышево Ветлужского района, чтобы забрать свой ключ от мотоблока. Однако хозяин дома возвращать ключ не захотел. Мужчины поссорились, и в ходе конфликта злоумышленник нанес соседу сильнейший удар кулаком по лицу. От удара потерпевший упал на оконное стекло, разбил его и выпал из окна на землю. От полученных телесных повреждений 48-летний мужчина скончался на месте.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде девяти лет лишения свободы. Этот срок мужчине предстоит провести в колонии строгого режима. В настоящее время приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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