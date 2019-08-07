Москвичей спросят, с чем у них ассоциируется Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-07T10:14:46+03:00

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В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода на улицах Москвы проведут опрос, чтобы выявить культурно-исторические ассоциации, которые вызывает Нижний Новгород у жителей столицы и повысить информированность москвичей о предстоящем юбилее столицы Приволжья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

К опросу планируется привлечь более 1500 респондентов. Это станет частью исследования, которое проводится представительством правительства Нижегородской области при Правительстве РФ совместно с проектным офисом по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

Вопросы должны выявить не только уровень знакомства большинства москвичей с историческим и культурным наследием Нижнего Новгорода, но и их отношение к внутреннему туризму, что позволит оценить туристический потенциал города. Итоги опроса будут подведены после 15 августа и опубликованы в открытом доступе.

ИСТОЧНИК KP.RU