2019-08-05T17:32:27+03:00
Общество

На Сахалине будут перенимать опыт Нижегородской области по внедрению бережливых технологий

Нижегородская область стала одним из первых регионов РФ, которые вступили в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»
Валерия ГРОМОВА
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Сахалинская область будет перенимать нижегородский опыт по внедрению бережливых технологий. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Евгения Люлина сообщает пресс-служба облправительства.

В рамках визита в приволжскую столицу делегация Сахалинской области познакомилась с промежуточными итогами внедрения бережливых технологий в сфере госуправления. Гости побывали на фабрике процессов и едином центре обработки документов.

Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова отметила, что на тот уровень, на которой вышла Нижегородская область, сейчас пытаются выйти многие регионы страны.

- Реально это экономит время, просто элементарно бережет время граждан, которые обращаются. Это очень хороший положительный опыт, который мы будем у вас приобретать и у себя применять, - подчеркнула она.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что в этом году в регионе реализуются 275 проектов по повышению эффективности предоставления госуслуг.

- Это очень важная сфера регионального проекта «Эффективная губерния. Важен не столько масштаб вовлечения органов власти, сколько выбор проектов. Для решения с помощью инструментов бережливого производства были отобраны проблемы, которые больше всего беспокоили нижегородцев, - заявил Глеб Никитин.

Напомним, Нижегородская область вошла в список регионов России, которые начали работу по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Решение было принято Глебом Никитиным. Внедрять бережливые технологии здесь начали с начала прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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