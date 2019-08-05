Первые 11 автобусов для развития кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» прибыли в АПАТ

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-05T13:56:14+03:00

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Первые 11 автобусов, которые были закупленны в рамках развития кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», прибыли в Арзамас. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, они выйдут на маршруты после того, как будут оформлены полисы ОСАГО и другие необходимые документы.

Речь идет об автобусах марки ПАЗ. Они могут работать как на бензине, так и на метане. В МУП «Арзамаспассажиравтотранс» хотят пустить эти автобусы на маршруты с небольшим пассажиропотоком. По словам мэра Арзамаса Александра Щелокова, прибывшая партия решит сразу три задачи: обновят парк, уменьшат время на ожидание транспорта, а также поспособствуют развитию туризма.

Вторая партия – еще шесть шесть КАВЗов большой вместимости на газомоторном топливе – прибудет в сентябре. Они будут работать на маршрутах, которые ведут к крупным предприятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU