2019-08-05T11:24:48+03:00
Общество

Участники «Автопробега Дружбы 2019» приедут в Нижегородскую область

В мероприятии планируют принять участие 24 жителя Германии
Валерия ГРОМОВА
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В ближайшие два дня в Нижегородской области будут пребывать участники «Автопробега Дружбы 2019». Маршрут будет проходить с 5 по 7 августа, сообщили в пресс-службе облправительства.

По словам директора департамента внешних связей Нижегородской области Ольги Гусевой, в мероприятии планируют принять участие 24 жителя Германии. Кстати, целью акции стало укрепление связей между жителями Германии и Нижегородской области.

Участники акции возложат цветы к Вечному огню на территории кремля, а также встретятся с представителями некоммерческих организаций.

Напомним, 24 июня 2019 года в Нижний Новгород приезжали участники знаменитого ретро-ралли «Пекин-Париж». числе участников было множество уникальных ретро-автомобилей со всего мира, самый пожилой из которых выпущен в 1907 году, а самый молодой - в 1977. Это и Mercedes, и Bentley, и Rolls Royce, и Aston Martin, и Porsche, а также Ford, Chevrolet, Jaguar, Alfa Romeo и много других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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