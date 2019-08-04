Выездной прием граждан пройдет на Бору 29 августа

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-04T09:36:49+03:00

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29 августа 2019 года на Бору пройдет прием граждан. Его проведет правительство Нижегородской области. Все желающие смогут прийти в здание администрации городского округа и задать интересующие вопросы.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, на мероприятии будут присутствовать уполномоченные лица органов исполнительной власти и аппарата Уполномоченного по правам человека. На прием можно предварительно записаться по телефонам: 8(831) 439-04-98 и 430-96-39.

Ранее сообщалось, что 7 августа с 15.00 до 17.00 департамент образования Нижнего Новгорода проведет «горячую» линию, куда можно будет сообщить об объектах, представляющую опасность для детей. Именно в это время специалисты будут собирать информацию, касающихся загородных лагерей и муниципальных образовательных организаций. Обратиться можно будет по телефонам «горячей линии»: 435-22-98 и 435-22-90.

ИСТОЧНИК KP.RU