2019-08-04T09:36:49+03:00
Общество

Выездной прием граждан пройдет на Бору 29 августа

Мероприятие проведет правительство Нижегородской области
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 августа 2019 года на Бору пройдет прием граждан. Его проведет правительство Нижегородской области. Все желающие смогут прийти в здание администрации городского округа и задать интересующие вопросы.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, на мероприятии будут присутствовать уполномоченные лица органов исполнительной власти и аппарата Уполномоченного по правам человека. На прием можно предварительно записаться по телефонам: 8(831) 439-04-98 и 430-96-39.

Ранее сообщалось, что 7 августа с 15.00 до 17.00 департамент образования Нижнего Новгорода проведет «горячую» линию, куда можно будет сообщить об объектах, представляющую опасность для детей. Именно в это время специалисты будут собирать информацию, касающихся загородных лагерей и муниципальных образовательных организаций. Обратиться можно будет по телефонам «горячей линии»: 435-22-98 и 435-22-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд признал «Нижегородское строительное управление-620» банкротом
Фонд капремонта принял порядка 100 видов работ в июле
В Нижегородской области упали цены на картошку, говядину и морковь
Пропавший в Нижегородской области 12-летний Давид Раджабов найден живым
Похитителя женской сумки задержали в Нижнем Новгороде
Корпорация развития Нижегородской области будет сотрудничать с ООО «НижБел»
МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов и торфяников
Житель Автозавода ограбил старый пассажирский автобус
Более 1300 заявок из 34 стран подано на участие в фестивале веб-сериалов REALIST WEB FEST
12-летний мальчик пропал в Борском районе
Пьяный рецидивист угнал машину менеджера проката автомобилей в Дзержинске
Программа развития сельских территорий стартует в Нижегородской области
Панов: Стоимость проезда в муниципальном транспорте Нижнего Новгорода не повысится в 2019 году
Более 100 предприятий приняли участие в «Дне поля – 2019» в Нижегородской области
Сухогруз «Пола Харита» спустили на воду в Нижнем Новгороде
Власти расторгают контракт с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства детсада на Бурнаковке
«Яндекс Такси» готов оказать помощь в розыске мошенников, списавших деньги со счета пенсионерки
33 «умные» остановки установлены в Нижнем Новгороде
34-летнюю Ольгу Трефилову разыскивают в Нижнем Новгороде
СК расследует гибель заключенного в исправительной колонии на Бору
Пенсионерка заявила в полицию, что «Яндекс Такси» незаконно списало у нее 35 тысяч рублей
28 школ отремонтируют в Автозаводском районе
Движение транспорта на Сортировке ограничат 4 августа
Количество жалоб на вывоз мусора в Балахнинском районе снизилось на 88,5%