2019-08-03T11:23:17+03:00
Происшествия

Пьяный рецидивист угнал машину менеджера проката автомобилей в Дзержинске

Мужчина помещен под административный арест на семь суток
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Дзержинске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, с сообщением об угоне в полицию обратился менеджер одного из проката автомобилей. Мужчина рассказал, что вечером 28 июля 2019 года знакомый водителя его автомобиля взял ключи от машины и угнал ее. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вскоре сотрудникам ГИБДД удалось задержать подозреваемого в угоне 32-летнего мужчину возле одного из домов по улице Ватутина. Мужчина в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, ранее он уже вступал в конфликт с законом.

В отношении злоумышленника был составлен административный протокол, а также назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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