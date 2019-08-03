Пьяный рецидивист угнал машину менеджера проката автомобилей в Дзержинске
В Дзержинске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, с сообщением об угоне в полицию обратился менеджер одного из проката автомобилей. Мужчина рассказал, что вечером 28 июля 2019 года знакомый водителя его автомобиля взял ключи от машины и угнал ее. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Вскоре сотрудникам ГИБДД удалось задержать подозреваемого в угоне 32-летнего мужчину возле одного из домов по улице Ватутина. Мужчина в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, ранее он уже вступал в конфликт с законом.
В отношении злоумышленника был составлен административный протокол, а также назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.
ИСТОЧНИК KP.RU