33 «умные» остановки установлены в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-02T15:50:45+03:00

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33 «умные остановки» в разной стадии готовности уже появились на улицах Нижнего Новгорода. Об этом заявил мэр Владимир Панов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Градоначальник также добавил, что до октября специалисты установят еще 134 павильона.

- В ноябре в ходе осмотра тестового павильона на Большой Покровской были выявлены замечания. Они касались лавочек для ожидания транспорта, которые оказались неприспособленными к зиме. Компания грамотно устранила недостатки, использовав другой материал для сидения: дерево и пластиковое покрытие, которое считается более вандалоустойчивым, - поделился Панов.

В настоящее время в полной готовности тестируются десять «умных» остановок на улицах Ванеева, Белинского, Веденяпина и Большой Покровской у Дома связи, а также на Южном и Московском шоссе.

Каждый из них оборудован камерами видеонаблюдения и антивандальными датчиками, а также кнопками вызова экстренных служб.

Напомним, первые «умные» остановки начали устанавливать на Московском шоссе в Нижнем Новгороде еще в начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU