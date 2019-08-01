2019-08-01T17:25:14+03:00
Общество

Ямочный ремонт начался на Тонкинской улице в Нижнем Новгороде

Планируется уложить порядка 1,2 тысячи квадратных метра асфальта
Валерия ГРОМОВА
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В Канавинском районе Нижнего Новгорода начали ремонтировать проезд на улице Тонкинской. Сейчас подрядчик завозит туда щебень и бордюры, а также ограждает территорию, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Планируется, что будут уложены порядка 1200 квадратных метров нового асфальта. Глава Канавинского района Михаил Шаров подчеркнул, что ремонтируемый участок – один из проблемных на Гордеевке.

- Сейчас подрядчик приступил к ремонтным работам на отдельном участке улицы, контроль над работой осуществляется в ежедневном режиме, - подчеркнул он.

С начала весны в Канавине было обновлено более 37 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Самые крупные участки отремонтированы на улицах Болотникова, Вторчермета, Ракетной, Ухтомского и Генерала Зимина.

Также капитально отремонтированы тротуары на Ярмарочном проезде, улице Тонкинской и Болотникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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