Ямочный ремонт начался на Тонкинской улице в Нижнем Новгороде
В Канавинском районе Нижнего Новгорода начали ремонтировать проезд на улице Тонкинской. Сейчас подрядчик завозит туда щебень и бордюры, а также ограждает территорию, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Планируется, что будут уложены порядка 1200 квадратных метров нового асфальта. Глава Канавинского района Михаил Шаров подчеркнул, что ремонтируемый участок – один из проблемных на Гордеевке.
- Сейчас подрядчик приступил к ремонтным работам на отдельном участке улицы, контроль над работой осуществляется в ежедневном режиме, - подчеркнул он.
С начала весны в Канавине было обновлено более 37 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Самые крупные участки отремонтированы на улицах Болотникова, Вторчермета, Ракетной, Ухтомского и Генерала Зимина.
Также капитально отремонтированы тротуары на Ярмарочном проезде, улице Тонкинской и Болотникова.
ИСТОЧНИК KP.RU