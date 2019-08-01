2019-08-01T15:55:49+03:00
Происшествия

Заключенный покончил с собой в исправительной колонии на Бору

Бездыханное тело мужчины нашли в санчасти
Анна МИГАЛОВА
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Тело 47-летнего заключенного Дмитрия Я. было обнаружено в санитарной части исправительной колонии № 11Тело 47-летнего заключенного Дмитрия Я. было обнаружено в санитарной части исправительной колонии № 11
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Тело 47-летнего заключенного Дмитрия Я. было обнаружено в санитарной части исправительной колонии № 11 на Бору Нижегородской области. Сообщение от дежурного ИК поступило в местный отдел полиции в 16.10 28 июля.

Как «Комсомольской правде» рассказал собственный источник, когда на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, уже было установлено, что заключенного госпитализировали в санчасть с диагнозом ситуационный невроз.

- Тело Дмитрия нашел дневальный. Судя по всему, мужчина самостоятельно свел счеты с жизнью. И дверь в палату, кстати, заперта не была, - добавил собеседник «Комсомолки».

Как удалось выяснить, прежде заключенный не высказывал угроз о суициде. Он отбывал наказание по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств».

В настоящее время тело заключенного направлено на судебно-медицинскую экспертизу. А материалы направлены в Следственный отдел по городскому округу Бор.

Добавим, что у Дмитрия остались жена и двое малолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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