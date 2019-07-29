В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Гастрономическая карта России»

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-29T17:26:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Гастрономическая карта России», направленный на продвижение блюд современной региональной кухни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на департамент развития туризма и НХП Нижегородской области.

Нижегородская кухня была представлена шестью компаниями: мобильная кухня гастрономического проекта «Счастливые люди» и мобильная кондитерская «Мишка»,мобильная пельменная «Лепи Тесто», городской стритфуд-проект Plov & Go, мобильная пироговая гостиничного комплекса «Ока» и городецкая мобильная чайная и сувенирная лавка «Пряничная артель «СуворовыхЪ».

Кроме того, на фестивале были представлены кухни Мурманской и Костромской областей. Кроме того, гости фестиваля попробовали меню арктической кухни «Вкус Арктики», успешно протестированное 13-14 июля на V Арктическом фестивале «Териберка».

Все вкусности можно было купить на фуд-траках ГАЗель NEXT, которые были разработаны специально для проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU