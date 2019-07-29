2019-07-29T17:26:16+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Гастрономическая карта России»

Специальными гостями мобильного фудкорта стали регионы с берегов Волги и Заполярья
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Гастрономическая карта России», направленный на продвижение блюд современной региональной кухни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на департамент развития туризма и НХП Нижегородской области.

Нижегородская кухня была представлена шестью компаниями: мобильная кухня гастрономического проекта «Счастливые люди» и мобильная кондитерская «Мишка»,мобильная пельменная «Лепи Тесто», городской стритфуд-проект Plov & Go, мобильная пироговая гостиничного комплекса «Ока» и городецкая мобильная чайная и сувенирная лавка «Пряничная артель «СуворовыхЪ».

Кроме того, на фестивале были представлены кухни Мурманской и Костромской областей. Кроме того, гости фестиваля попробовали меню арктической кухни «Вкус Арктики», успешно протестированное 13-14 июля на V Арктическом фестивале «Териберка».

Все вкусности можно было купить на фуд-траках ГАЗель NEXT, которые были разработаны специально для проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области открыт сезон охоты с ловчими птицами на пернатую дичь
Девять человек отравились грибами в Нижегородской области
Нижегородский ролик, снятый по сказке Горького, занял первое место на фестивале «Сказочная Кава»
Международные киношколы приступают к съемкам веб-сериалов в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области открылась «горячая» линия по вопросам качества плодоовощной продукции
В Нижнем Новгороде пройдет акция «Экопривыкай»
В Нижнем Новгороде пройдет междворовой детский турнир по футболу
День воздушно-десантных войск отметят нижегородцы в парке Победы
Проект «Дворовая практика» стартует в Ленинском районе Нижнего Новгорода
Нижегородец Александр Скворцов завоевал серебряную медаль чемпионата мира среди молодежи по тайскому боксу
В центре Нижнего Новгорода закрыли магазин за незаконную ночную торговлю алкоголем
В Нижегородской области снимут реалити-шоу «Только посмотри»
В Нижнем Новгороде покончил с собой популярный гитарный мастер
На воскреснике фестиваля «Рок чистой воды» собралось больше 200 человек