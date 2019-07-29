Проект «Дворовая практика» стартует в Ленинском районе Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-29T12:23:48+03:00

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В четверг, 1 августа, в Ленинском районе Нижнего Новгорода стартует проект «Дворовая практика», направленный на организацию досуга детей во время летних каникул и формирование интереса к здоровому образу жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Заниматься с детьми будут студенты педагогических факультетов вузов и колледжей Нижнего Новгорода, рассказывая и показывая школьникам как можно провести время не только интересно, но и полезно для здоровья.

В проекте принимают участие сразу три школы: №160, 182 и 94. В последней школе будет проводиться не только спортивно-оздоровительные мероприятия, но и гражданско-патриотическая работа.

Дворовые площадки будут работать в будни с понедельника по пятницу: в школе № 94 с 15.00 до 19.00, в школе № 160 с 14.00 до 18.00, а в школе № 182 с 16.00 до 20.00.

Всего же летом в Нижнем Новгороде будет работать 241 лагерь с дневным пребыванием, которые смогут посетить 16 641 школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU