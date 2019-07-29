СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-29T10:34:52+03:00

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Нижегородец Александр Скворцов завоевал серебряную медаль чемпионата мира среди молодежи по тайскому боксу. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Александр выступал в весовой категории до 71 килограмма. Первые дни соревнований были для нижегородца очень успешными. В четырех поединках он победил своих соперников из Израиля, Австралии, Китая и Украины. Полуфинальный бой он тоже выиграл, однако участвовать в финале чемпионата не смог из-за травмы.

- Серебряная медаль чемпионата, не менее значимый результат для самого спортсмена, его тренера, - отметили в городском департаменте физической культуры и спорта.

Александр Скворцов является воспитанником детско-юношеской спортивной школы №9. На чемпионат мира по тайскому боксу, который проходил с 19 по 29 июля в Бангкоке (Таиланд) он отправился в составе сборной России.

Всего же сборная России заняла первое общекомандное место, опередив хозяев турнира, сборную Таиланда, завоевав восемь золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU