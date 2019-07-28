В Нижнем Новгороде покончил с собой популярный гитарный мастер
Сергея обнаружили мертвым еще 25 июля в его мастерской, среди гитар и рабочих инструментов. В своем цеху мужчина занимался изготовлением и ремонтом гитар. Также он вел видеоблог о музыкальных инструментах, старался развивать и популяризировать эту культуру в городе.
- Вечером 25 июля в цеху на Сормовском шоссе было обнаружено тело 32-летнего гитарного мастера Сергея К. Мужчина покончил с собой на своем рабочем месте, в мастерской, где изготавливал гитары. Он не оставил предсмертную записку, но написал жене прощальное сообщение. - рассказал КП источник в правоохранительных органах
Перед смертью Сергей отправил своей жене Елене смс-сообщение: "Все, что в цеху - твое". По словам близких, последние несколько недель Сергей жаловался на полное отсутствие заказов.
ИСТОЧНИК KP.RU