В Нижнем Новгороде покончил с собой популярный гитарный мастер

28 Июль 22:54 2019-07-28T23:03:53+03:00

В последнее время Сергей жаловался, что гитары стали никому не нужны, и у него из-за этого мало заказов

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Сергея обнаружили мертвым еще 25 июля в его мастерской, среди гитар и рабочих инструментов. В своем цеху мужчина занимался изготовлением и ремонтом гитар. Также он вел видеоблог о музыкальных инструментах, старался развивать и популяризировать эту культуру в городе.

- Вечером 25 июля в цеху на Сормовском шоссе было обнаружено тело 32-летнего гитарного мастера Сергея К. Мужчина покончил с собой на своем рабочем месте, в мастерской, где изготавливал гитары. Он не оставил предсмертную записку, но написал жене прощальное сообщение. - рассказал КП источник в правоохранительных органах

Перед смертью Сергей отправил своей жене Елене смс-сообщение: "Все, что в цеху - твое". По словам близких, последние несколько недель Сергей жаловался на полное отсутствие заказов.

ИСТОЧНИК KP.RU