2019-07-28T16:19:55+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВМФ

Глава региона напомнил, что горожане всегда стояли на страже морских рубежей страны
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем ВМФ. Соответствующее поздравление сегодня распространила пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Уважаемые моряки и ветераны военно-морского флота! Поздравляю вас с профессиональным праздником! С древних времен нижегородцы стояли на страже морских рубежей Родины, защищали честь нашей страны. И сегодня ребята из Нижегородского региона служат в рядах ВМФ, с честью представляя нашу область. Море - таинственная и загадочная стихия, которая покоряется не всем. Тем приятнее осознавать, что морская граница находится под надежной защитой, в том числе наших бравых парней.

Не обошел своим вниманием глава региона и нижегородские предприятия, которые производят технику для военно-морского флота.

- Помимо этого на военно-морской флот России продолжают работать крупнейшие нижегородские предприятия региона: ПАО "Завод "Красное Сормово", АО "Красный якорь", АО "ЦКБ "Лазурит", ОАО "КБ "Вымпел", ОАО "ОКБМ им. И.И. Африкантова", АО "ЦНИИ "Буревестник", АО "ЦКБ по СПК им.Р.Е. Алексеева", ПАО "Завод им. Г.П. Петровского, АО "Судостроительный завод "Волга", а также Чкаловская, Окская и Городецкая судоверфи. Наша общая задача - сохранить славное наследие и обеспечить дальнейшее развитие судостроительной отрасли. Отдельные слова благодарности в этот день хочется сказать ветеранам военно-морского флота, а также семьям моряков - всем тем, кто на берегу хранит славные традиции ВМФ! Счастья, здоровья вам и вашим близким, мирного неба над головой и мирного моря за кормой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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