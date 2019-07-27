Грозы, ливни и град обрушатся на Нижегородскую область 27-28 июля

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-27T16:42:38+03:00

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Грозы, ливни, град и усиление северного ветра до 18 метров в секунду ожидается местами в Нижнем Новгороде и области в течение дня 27 июля. Непогода сохранится в первой половине ночи. Об этом со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Из-за неблагоприятных погодных условий повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Например, могут оборваться линии электропередач или попадать деревья со слабой корневой системой. Кроме того, возможны дорожно-транспортные происшествия, поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными на дорогах.

Спасатели МЧС напоминают жителям, что во время грозы категорически запрещается купаться в водоемах, а также не следует ездить на мотоцикле или велосипеде. Вдобавок ко всему рекомендуется отключить в доме все бытовые и электрические приборы. И лучше какое-то время не пользоваться сотовыми телефонами.

ИСТОЧНИК KP.RU