В Нижегородской области снизились цены на яблоки, картофель и морковь

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-27T09:16:33+03:00

Вдобавок ко всему подешевели молоко, лук и черный чай

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Цены на яблоки, морковь и картофель снизились в Нижегородской области, передает региональный минэкономразвития со ссылкой на Нижегородстат.

Так, с 15 по 22 июля в регионе на 3,9 процента упала средняя стоимость моркови (с 43,5 до 41,8 рубля за кило), на 6,6 процента подешевел картофель (с 32,4 до 30,2 рубля за кило) и на 2,3 процента стали дешевле яблоки (с 112,4 до 109,8 рубля за кило).

Вдобавок ко всему с 15 июля отмечается падение цен на молоко, лук и черный чай.

Напомним, по информации Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по региону на 5,3 процента меньше среднероссийского показателя.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что цены на продукты питания и услуги - важный фактор, влияющий на качество жизни людей.

- Надеюсь, ваш опыт поможет сохранить баланс интересов производителей, поставщиков, и, конечно, потребителей, жителей Нижегородской области, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU