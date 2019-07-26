Между вторым и третьим озерами Щелоковского хутора уложили новое покрытие

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-26T10:31:11+03:00

Протяженность выложенной дорожки составила чуть более 70 погонных метров

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Новое покрытие уложили на дамбе между вторым и третьим озерами Щелоковского хутора, передает пресс-служба горадминистрации.

По словам главы Советского района Владимира Исаева, дорожка выложена большими и малыми бетонными плитами с напылением натурального камня повышенной износостойкости. Протяженность дорожки - более 70 погонных метров.

Кроме того, отремонтировано асфальтобетонное покрытие на подходах к дамбе. А 29 июля подрядчик приступит к установке опор для светодиодного освещения.

- Дополнительное светодиодное освещение решили установить и вдоль лыжной трехкилометровой трассы. Это будет особенно актуально зимой: лыжники смогут тренироваться в любое время суток, - заявил замглавы администрации Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

Напомним, мэр Владимир Панов поручил завершить благоустройство всех парков и скверов по программе комфортной городской среды до конца сезона отпусков. А новые пляжные зоны на Гребном канале и в Молитовском затоне открыть летом.

ИСТОЧНИК KP.RU