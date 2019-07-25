2019-07-25T10:49:33+03:00
Общество

ГУММиД: Работы на Мызинском мосту ведутся в соответствии с графиком

Сейчас на последней полосе моста завершено устройство разделительной плиты
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Работы на Мызинском мосту ведутся в соответствии с графиком. Об этом сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде.

- На последней полосе моста в настоящее время завершено устройство железобетонной распределительной плиты, - говорится в сообщении. – Кроме того, на участке на 80% завершено устройство выравнивающего слоя из керамзитобетона, на 18% - устройство гидроизоляции и на 4% обустройство перильных ограждений.

Впрочем, некоторые виды работ на мосту уже завершены. В частности, полностью выполнена срезка асфальтобетонных дорожных покрытий, резка железобетонного защитного слоя, разборка существующего дорожного покрытия тротуаров и многие другие работы.

Напомним, ранее глава города Владимир Панов сообщил, что в ходе ремонта на мосту будут установлены новые световые опоры.

- Они усиленные, со светодиодными лампами, дающими больше света, но потребляющими заметно меньше электроэнергии, - отметил глава города. - Энергозатраты на освещение моста в итоге снизятся на 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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