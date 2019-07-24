2019-07-24T18:02:35+03:00
Происшествия

Шубы, кольца, серьги: Из коттеджа нижегородского предпринимателя вытащили целый ювелирный магазин

Общая сумма ущерба превысила 352 тысячи рублей
Вероника КОТИК
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Воришки заглянули в дом директора одной из крупных нижегородских фирм явно не случайно – наверняка кто-то их надоумил, что тут есть, чем поживиться. И не обманул: из коттеджа они вынесли целый ювелирный магазин.

- В ночь с 19 на 20 июня неизвестный отжал оконную раму пластикового окна на первом этаже и пробрался в дом, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Оттуда он вынес три шубы – из норки, енота и лисы. А также множество ювелирных изделий: 2 кольца из белого золота с бриллиантами, три пары сережек с бриллиантами, золотую ладанку, золотую цепочку и браслет. Кроме того, из дома были похищены двое дорогущих дизайнерских часов.

По самым скромным расчетам, общая стоимость ущерба составила 352 тысячи рублей.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - говорится в сообщении. – По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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