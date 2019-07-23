2019-07-23T16:56:39+03:00
Спорт

Чирлидерши БК «Нижний Новгород» объявляют кастинг в команду

Смотр состоится 25 июля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Группа поддержки баскетбольного клуба «Нижний Новгород» NN-Girls объявляет кастинг в свою команду. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородской команды.

- Хочешь оказаться среди наших див? Готова заряжать своей энергией болельщиков на трибунах? Умеешь классно двигаться и не представляешь свою жизнь без танцев? Тогда тебе к нам! – призывают девочки из группы поддержки баскетбольного клуба.

Отбор состоится в четверг, 25 июля 2019 года, в 19:00 на площадке «Спорт Порт» возле стадиона «Нижний Новгород».

- Мы объявляем просмотр в группу поддержки каждый год, как правило, летом. Ждем самых ярких, активных и эмоциональных девушек нашего города, которые любят танцы и баскетбол. NN-Girls выступают на играх команды в российских и европейских турнирах, а также крупных спортивных и культурных мероприятиях Нижнего. Мы постоянно пробуем новые танцевальные стили, не боимся экспериментов и хотим видеть в своем коллективе девчонок близких нам по духу, - рассказала руководитель группы поддержки NN-Girls Карина Рамазанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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